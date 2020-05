Fase2, Fderica Pellegrini torna in piscina ad allenarsi

Sei pronta? Mi sa che oggi dobbiamo ripartire dalle basi, dopo 6 settimane. Sali pure sul blocco. Bene, okay. Mettiamo bene in posizione le braccia. Sì, così, la testa in mezzo. Piega bene le gambe. Okay, mi sembra che la posizione ci sia. Adesso concentrati: tre, due, uno, via. Mi sa che non torna più su. Dobbiamo risolvere i problemi di acquaticità.