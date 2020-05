Fase2, i primi arrivi dei treni dal nord a Napoli

I numeri, si parla di 150 persone per il primo arrivo dal nord, controlli per tutti. Vi spiego velocemente come funzionano questi controlli: ci sono delle aree separate all'interno della Stazione per chi va a prendere il treno e chi invece arriva, scende da questi treni che, appunto, vengono dal nord Italia. C'è un percorso dedicato, c'è la misurazione della temperatura, se la temperatura supera 37 e mezzo si passa al kit veloce, quindi alla all'esame che si pratica su un dito con un prelievo di sangue veloce, se l'esame dà esito positivo, si chiama il 118 e poi proseguono i controlli. Le persone che arrivano qui, vanno in quarantena e ci saranno poi, appunto, anche dei controlli sanitari. Per oggi, sono stimate tra le 400 e le 500 persone che arriveranno nel tempo. Oggi pomeriggio sono previsti altri range, fino a questa sera, alla tarda serata. In generale, per quanto riguarda la situazione al sud, c'è sicuramente gente in strada, ma devo dire, abbiamo visto che le distanze sono rispettate, le persone indossano, per la maggior parte, mascherina e guanti. Ovviamente, la Campania è una delle Regioni più densamente popolate, per cui non ci si può aspettare di vedere poca gente in strada, anche perché le attività produttive sono riprese, ci sono tutti i mezzi di trasporto che stanno funzionando, cercando di favorire il distanziamento fisico. Vedremo come andrà nei prossimi giorni. Questa mattina, prima di venire qui, alla Stazione Centrale, siamo stati sul lungomare di Napoli dove il jogging è stato permesso dopo una serie di ordinanze restrittive, il jogging permesso in una fascia oraria mattutina 6:00-8:30 senza mascherina. Le persone c'erano, ma – devo dire – una presenza ordinata, mantenendo il distanziamento fisico di due metri durante l'attività sportiva.