Fase2, la ripartenza di Bari

Diciamo che questo calcolo è stato fatto a monte, nel senso che quella che vedete alle mie spalle non è la location abituale di questo mercato che si svolgeva altrove, sempre all'aperto. Per dare la possibilità a questi ambulanti di riprendere con la fase due, è stato trasferito in questa strada, che è stata chiusa al traffico, e con i tecnici comunali e con il Sindaco, che ha preso parte attivamente a queste operazioni, sono stati individuati sull'asfalto i posti entro i quali posizionare le bancarelle, tenendo conto appunto di quelle che sono le distanze di sicurezza. E devo dire che anche il semplice allargarsi di pochi centimetri viene rimproverato dai Vigili Urbani, che fanno un po' la spola tra gli ingressi e le bancarelle per far sì che vengano mantenute quelle distanze che erano state fissate alla vigilia, di comune accordo tra il Sindaco, i tecnici e gli ambulanti. Naturalmente, ci sono poi i controlli all'ingresso, c'è un varco per l'accesso e un altro per l'uscita. I Vigili Urbani si tengono in contatto con radiotrasmittenti per capire quando si può far entrare altra gente e, ovviamente, poi viene mantenuta la coda davanti alle singole bancarelle che sono qui da questa mattina. Devo dire che pur vedendo molta gente che arriva qui al mercato, non ci sono situazioni di particolare assembramento, quasi tutti indossano la mascherina, anzi praticamente tutti e se qualcuno non lo fa viene rimproverato dagli altri cittadini. È una situazione abbastanza tranquilla fino a questo momento. Una curiosità, e poi ti lascio, molti anziani stanno facendo le spesa in questo mercato e per molti era il primo giorno in assoluto che uscivano di casa, li abbiamo visti anche spaesati, ma anche emozionati.