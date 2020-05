Fase2, la ripartenza di Firenze

Firenze, condivide con Venezia la vocazione turistica rispetto a come abbiamo visto questa Piazza, Piazza della Repubblica negli ultimi 50 giorni c'è più vita, ci sono più persone. Certo, la fase due non è per tutti, non è per chi gestisce la giostra, non è per chi lavora nei grandi magazzini non è nemmeno per chi lavora nei negozi o nei bar e nei ristoranti che non fanno asporto o delivery. Vi racconto anche che questa mattina c'è una protesta simbolica di Confcommercio Toscana che ha deciso di riaprire gli esercizi come questi, sono due bar storici della Piazza: Gilli e Paszkowski. Vedete, ci sono le apparecchiature, ma non si può servire alcunché. È un'apertura diciamo simbolica per chiedere più attenzione al Governo. I bar e i ristoranti apriranno, dovrebbero aprire il primo di giugno, il 18 di maggio sono previste le aperture dei negozi. Nel frattempo ci sono dipendenti da pagare, ci sono degli sgravi da ottenere, è un settore, ovviamente, in grande difficoltà.