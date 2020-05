Fase2, la ripartenza di Milano

Io mi trovo in piazza Duomo che si sta lentamente rianimando, non è più deserta così come lo è stata nei mesi del lockdown. Persone che passeggiano, persone che arrivano qui correndo, ma soprattutto tante biciclette. Biciclette da parte di chi magari ha deciso di non prendere i mezzi, anche se abbiamo fatto diversi giri nelle linee della metropolitana. La situazione era decisamente sotto controllo. Mascherine, guanti e distanze di sicurezza, tutto è stato rispettato. Per quanto riguarda invece il trasporto dei treni dei pendolari siamo stati alla Stazione Garibaldi, alla stazione Cadorna che sono i punti focali di snodo del traffico dei pendolari. Anche lì c'erano poche persone, secondo i dati distribuiti da Trenord il 30% più o meno dei viaggiatori rispetto al normale traffico ha utilizzato oggi il trasporto pubblico.