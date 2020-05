Fase2, la ripartenza di Roma

È arrivato alle 11:30 qui, a Roma Termini, il treno da Milano, di cui naturalmente saremo in grado di mostrare le immagini più avanti. E per dire che ci hanno Raccontato, abbiamo raccolto un po’ di commenti, che tutti hanno viaggiato molto bene, larghi, quindi spazi assolutamente disponibilità per tutti, mi hanno parlato di un posto da 4 una sola persona, così come deve essere. Avevano anche, ovviamente tutti, mascherine e guanti. E qui a Roma termini, mi è stato creato un percorso perché chi arriva evidentemente da Milano o da regioni comunque, in qualche modo del Norditalia, diciamo più colpite dalla pandemia viene misurata la febbre, quindi la temperatura, e deve anche mostrare l'autocertificazione. Quindi c'è un doppio controllo in partenza per l'autocertificazione e all'arrivo, ma qui viene anche misurata la temperatura. Per il resto devo dire la situazione è assolutamente tranquilla, lo sai, qui c’è Termini, ma Piazza dei Cinquecento, ci sono gli autobus, non abbiamo notato file, non c'è ressa, d'altronde qui nel Lazio, probabilmente il grosso del rientro al lavoro avverrà nelle prossime settimane, quando riaprirà il commercio al dettaglio. E poi rendiamoci anche conto che qui per la maggior parte è terziario, uffici, ministeri, di conseguenza si può fare Smart work. Dunque, per il momento, evidentemente la gente che non ne era tenuta ad uscire, ha scelto di non farlo e questo forse è un segno di maturità, quantomeno di comprensione della realtà.