Femminicidio Enna, ancora una donna uccisa dal marito

Un appuntamento per discutere gli ultimi dettagli della separazione all'incontro però, Filippo Marraro, si è presentato con una pistola. Quando lei è arrivata lui le ha sparato, senza pensarci su due volte Loredana Calì 43 anni, è morta sul colpo. È successo questa mattina nelle campagne di Catenanuova, un piccolo centro in provincia di Enna Dopo aver sparato alla donna dalla quale si stava per separare Marraro, che per vivere gestisce un autolavaggio, si è presentato ai Carabinieri confessando. Alla base del delitto, secondo quanto l'uomo ha raccontato ai militari, la convinzione di essere stato tradito L'uxoricida, stando alla ricostruzione che lui stesso ha fatto, era andato a casa della moglie in una zona isolata del Paese per un ultimo chiarimento. L'ha fatta salire in auto e le ha sparato due colpi in pieno petto, uccidendola sul colpo Dal matrimonio erano nati due figli, che adesso sono adolescenti Mentre l’uomo ha un terzo bambino da un precedente legame Secondo quanto hanno accertato i militari che hanno sentito parenti e amici della coppia, Loredana Calì sarebbe stata spesso vittima di violenza da parte del marito che l’avrebbe più volte picchiata Lei però non ha mai trovato il coraggio di denunciare La richiesta di separazione sarebbe stata la goccia che ha scatenato la follia omicida.