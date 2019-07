Femminicidio Savona, ha ucciso per 300 mila euro

Questo femminicidio non è che è maturato per motivi di gelosia, non è legato al discorso della donna aveva intrapreso una relazione con un altro uomo, che peraltro neanche relativamente recente. In realtà è maturato in un contesto di tipo economico, perché lui quando era sposato con la vittima aveva finanziato l'inizio di un'attività, lo sapete, il Follia, questo locale notturno di Altare, aveva poi dato il denaro necessario per gli acquisti di un paio di autovetture e di una motocicletta, e quindi lui riteneva di aver subito un danno intorno ai 300 mila euro. Questa era la circostanza che lui non riusciva a sopportare.