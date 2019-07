Fiumicino, muore giovane donna per il maltempo

Nel posto sbagliato al momento sbagliato. Trascinata in auto nel vortice di una tromba d'aria. Così è morta nella notte nella zona di Focene, una giovane donna di 27 anni di Fiumicino. Era brutto tempo, soffiava un forte vento e così aveva tentato di rifugiarsi in un distributore di servizio sulla strada che costeggia l'Aeroporto Internazionale Leonardo Da Vinci. Ma la potenza della tromba d'aria, venuta dal mare, è stata superiore e ha sollevato la piccola smart oltre la strada, oltre il guardrail, scaraventandola oltre la recinzione dell'aeroporto. Un impatto fatale. Intorno macchine accartocciate, tetti sollevati. "Io penso che sia arrivava dal mare perché, se andate più in là, un sacco di macchine hanno tutti i vetri rotti". "Altre cinque macchine stavano in mezzo alla strada sul guardrail. Se va alla stazione lo vede, ce n'è ancora una che non hanno portato via che è tutta sderenata." "Sembra un teatro di guerra" ha commentato il Sindaco del comune alle porte di Roma, Esterino Montino. "Improvvisamente, la tromba d'aria che veniva dal mare, prendendo una ventina di abitazioni è passata proprio nel momento che la ragazza, diciamo, stava in quest'area di servizio, l'ha sbattuta contro il guardrail, ha attraversato il canale. Come si può vedere il canale è di una ventina di metri di larghezza. Trombe d'aria, ogni tanto, proprio provenienti dal mare, ce ne sono. In questo modo da tantissimi anni, è tanto tempo che non avevano questa violenza, così come come quella di questa notte".