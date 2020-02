Foibe, oggi la giornata del ricordo

Celebrazioni in provincia di Trieste, nel pomeriggio anche nell'Aula di Palazzo Madama per ricordare la tragedia che si consumò nel dopoguerra, al confine fra Italia e Jugoslavia. Si celebra oggi la giornata del ricordo, in memoria di tutte le vittime delle foibe, con manifestazioni in molte città d'Italia e in Parlamento. Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, parlando della tragedia, ha ricordato come le foibe furono una sciagura nazionale sottovalutata, ma oggi, ha sottolineato il Presidente della Repubblica, bisogna stare attenti, oltre al negazionismo anche all'indifferenza. Infatti secondo Mattarella esistono ancora piccole sacche di deprecabile negazionismo militante. “Ricordare le foibe, ricordare le decine di migliaia di vittime, ricordare l'esodo e la tragedia di centinaia di migliaia di italiani, cacciati dalle proprie terre è un imperativo morale e un insegnamento fondamentale da trasmettere a nuove generazioni”, ha messo in evidenza, invece, la Presidente del Senato, Casellati. A Palazzo Madama la cerimonia con l'intervento della Presidente Casellati e del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Celebra il giorno del ricordo è un atto di giustizia e verità”, dice il Presidente della Camera, Roberto Fico. “Una pagina terribile della storia europea, in cui odio etnico e politico si sono fusi e hanno generato sterminio”. Le parole di Mara Carfagna, Vicepresidente della Camera. “Ricordo anche del titolare degli esteri, Luigi di Maio, che mette in evidenza: Abbiamo il dovere di fare Sopravvivere ricordo. Ricordo che si deve trasformare in insegnamento, ed esaltazione dei valori di pace”. “Folle chi nega la Shoah e le foibe”, le parole di Matteo Salvini. Con Matteo Renzi che dall'altra parte ribadisce: “Voglio che i miei figli sappiano, ricordino, vigilino”.