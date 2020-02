Fontana a Sky Tg24: 89 infetti in Lombardia

I numeri della notte portano a 89 il numero degli infettati e anche un ragazzo giovane che abita in Valtellina. Questo per dire come purtroppo ci siano ormai più zone ove individui infettati vivono. Diciamo che il punto di riferimento è però sempre il focolaio iniziale. Anche questo ragazzo studiava in un istituto di Codogno. Quindi è chiaro che ancora di più, pare opportuno e necessario cercare di isolare questa zona della nostra Regione. Quindi con quelli veneti con quello torinese si superano sicuramente i 100.