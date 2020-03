Fontana: "Da giovedì forse primi risultati provvedimenti"

Il cambiamento di rotta ci sarà quando inizieranno a dimostrare la loro efficacia le misure che sono state applicate. Io… secondo me, guardate che ve lo dico non da tecnico, ma secondo me dovrebbero iniziare a sentirsi dei cambiamenti da giovedì, ecco, lasciamo passare una settimana e un giorno, due giorni dal momento in cui c'è stato l'ultimo provvedimento, l'ultima stretta, perché, al di là del provvedimento, c’è stata, forse, una percezione finalmente diversa da parte dei cittadini. E mi sembra che da mercoledì della scorsa settimana i comportamenti siano un po' cambiati, non ancora in modo sufficiente, perché vedo che… la cosa che mi lascia po' perplesso è che per un giorno, due giorni, tre giorni si rispettano rigorosamente le norme, poi dopo un po’ diventa tutto un po' più lasco e ci si inizia a lasciare “ma in fondo, mah, sì dai, la passeggiatina, ma in fondo, vado a far questo”, ecco. No, non si può ancora mollare l'attenzione, non si deve ancora ritornare alla vita normale. Siamo nel pieno, dobbiamo essere sempre più rigorosi.