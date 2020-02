Fontana dopo tavolo Air Italy: "Diverse ipotesi al vaglio"

Potrebbe essere una strada percorribile quella di una società mista fra pubblico e privato, con l'impegno del pubblico, come giustamente diceva il presidente Solinas, una volta riportata in bonis la società, datale una prospettiva, di lasciare, di cedere le quote rimettendole sul mercato del privato. Ecco, questa potrebbe essere un'ipotesi. Ma io credo che qualunque altra soluzione, qualunque altra ipotesi di carattere industriale venga avanzata debba essere presa in considerazione. Nell'ambito, poi, di un discorso più ampio perché noi siamo l'unico Paese che non ha una vera, seria politica industriale nel campo dei trasporti. Sul volo ci sono miliardi di opportunità, ci sono miliardi di passeggeri e noi siamo l'unico Paese che non ha una sua politica industriale per sfruttare queste cose. Non solo, ma non riusciamo neanche a sfruttare nel modo migliore in nostri aeroporti.