Fontana: numeri stabili, non allentare misure

Per quanto riguarda i numeri, siamo nel rispetto di quella linea di continuità, nel senso che non esiste più incremento, siamo in piano, quindi, stiamo proseguendo nello sviluppare quell'ipotesi che è stata avanzata da tanti statistici e da tanti epidemiologi secondo cui è stato raggiunto il culmine, si proseguirà per un certo periodo in questa stessa direzione e poi, secondo loro, si dovrebbe iniziare la discesa. Vale sempre il discorso che ho ripetuto decine di volte, siamo contenti, ma bisogna invitare i nostri cittadini a tenere sempre molto alta la guardia e non abbassarla perché c'è il rischio che altrimenti il contagio possa riprendere. Direi positivo il fatto che queste misure stanno dimostrando di essere efficaci.