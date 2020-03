Gallera: abituarci a mascherina fino a vaccino

Probabilmente finché non ci sarà un vaccino, dovremo abituarci a girare per le strade con la mascherina, nella vita quotidiana. Adesso le stiamo producendo, ne arrivano anche in quantitativi sufficienti e poi capiremo come ritornare a una vita che non sarà più la vita normale a cui siamo abituati, per molto tempo.