Gallera: In Lombardia 387 decessi nelle ultime 24 ore

Purtroppo sono dati che segnano una crescita, anche significativa. Oggi noi siamo arrivati a 34.889 positivi, con una crescita di 2.443. Sulle persone che sono ricoverate siamo a 10.681 con una crescita di 655. Le persone in terapia intensiva 1.263 e quindi più 27, segno... Qui siamo riusciti a recuperare ancora più posti letto in terapia intensiva. Ahimè, anche i decessi crescono in maniera molto significativa. Siamo arrivati a 4.861, più 387 quindi un numero importante. Però, cresce anche in maniera altrettanto significativa e questo è il dato positivo della giornata, coloro che sono guariti e vengono dimessi.