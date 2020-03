Gallera: mascherine non idonee sono state ritirate

Sono state tutte ritirate, allora non vanno in alcun modo bene per il personale all'interno degli ospedali, cioè infermieri e medici che come sapete devono operare con dei presidi che sono garantiti anche dall'Istituto Superiore di Sanità. Allora l'Istituto Superiore di Sanità ha detto che le mascherine chirurgiche sono idonee al pari dei resti delle fp2, le fp3. Le altre comunque che le abbiamo, io penso che se c'è un volontario che deve portare la spesa ad un anziano a casa piuttosto che ad un soggetto che è in osservanza o altro, possa magari, voglio dire, brevemente utilizzarle.