Gallera, ospedale Fiera: a inizio aprile quadro era diverso

Noi abbiamo pensato all'ospedale della Fiera, quando non riuscivamo a trovare un respiratore da mettere nella gola a qualcuno e le persone stavano morendo ed era una situazione drammatica. L'abbiamo realizzato velocissimamente, fortunatamente, in un tempo anche molto breve perché dai primi di aprile ad oggi, è cambiato il quadro, fortunatamente. Tutti parlano di una second wave, di una seconda ondata, e tutti ci dicono che le pandemie vanno ad ondate, quindi, tutti, addirittura, dicono che arriverà ad ottobre. Il Ministro della Salute sta lanciando un progetto degli ospedali Covid, cioè di luoghi chiusi, efficienti da aprire nel momento in cui ci sono bisogni. Noi lo abbiamo già fatto.