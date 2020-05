Galli: Dobbiamo avere ancora grandi precauzioni

È evidente che questo ci dice che il problema esiste, è evidente che questo ci dice che siamo costretti ad avere grandi precauzioni ancora e ad essere assolutamente responsabili. Questa della cultura di una responsabilità individuale che diventa poi qualche cosa di collettivo fatto anche per tutti quanti gli altri, questa cosa è comunque una indicazione importante. Dobbiamo riuscire a capire, più che capire dobbiamo riuscire a convivere con questa realtà, sennò rimaniamo bloccati, rimaniamo una situazione economicamente disastrosa, non si riesce a far ripartire nulla, però attenzione, che se non si è più che attenti, si riparte e si deve richiudere, quello veramente è il disastro, è il disastro sul disastro. E' possibile che venga professore? Qualcuno dice addirittura che è previsto che si possano avere problemi, io mi auguro francamente di no, però il dato di fatto è che ci vuole veramente attenzione, ci vuole veramente la partecipazione di tutti per stare il più possibile fuori dai guai.