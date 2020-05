Giornata della Croce Rossa ad Alzano Lombardo

Questa sfida ci ha portato davvero a misurarci con noi stessi, con i nostri affetti, con le nostre passioni. Ogni volta che siete usciti, che avete reso un servizio, dietro di voi e per questo vi prego di dare il mio grazie, la mia gratitudine personale, alle vostre famiglie perché tutto quello che abbiamo fatto è stato possibile anche perché ci sono state le vostre famiglie a sostenervi. Abbiamo vissuto davvero due mesi drammatici. Il volontariato ha dato ancora il meglio di sé anche in questa occasione, da tutti i punti di vista. Parte fondamentale di questo mondo del volontariato è la Croce Rossa Italiana. Abbiamo passato giorni dove non c’era mai soluzione di continuità tra le sirene che attraversavano la nostra città e questo accompagnava il nostro dolore ancora in modo più incredibile, ancora più incisivo.