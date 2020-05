Giornata mondiale crocerossa, il presidente Rocca a Codogno

Oggi é l' 8 maggio è la giornata mondiale e ho voluto essere di nuovo qua con voi. Ho voluto essere qua perché, Codogno per me è stato l'esempio più bello, più splendido uno nella retorica normalmente si dice fulgido. Ma perché avete saputo incarnare in quei giorni in cui tutta l'Italia era scioccata e tutti noi ci stavamo domandando che cosa accadrà? Voi vi siete rimboccati le maniche, avete raddoppiato e triplicato le macchine avete fatto dei servizi straordinari non avete retrocesso di un millimetro rispetto a quello che era il dovere di un soccorritore. Come Presidente nazionale, ho pensato una cosa, avete corso e macinato tantissimi chilometri, i vostri mezzi hanno macinato e sono stati fonte di orgoglio e così, come come pensiero da parte della Croce Rossa nazionale del comitato nazionale di Croce Rossa c'é questo nuovo mezzo, che si aggiunge ai mezzi a disposizione.