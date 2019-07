Gli uomini che fecero l’impresa, Caccia racconta Armstrong

Armstrong per tutta la vita insegnerà all'università e poi vivrà per sempre nella sua casa in Ohio, considererà la sua missione sulla Luna un pezzo della sua carriera, e nemmeno il più importante. Una delle cose che provo, raccontava spesso, era l'odore della polvere lunare. Ha sentito quando è rientrato nel modulo, diceva sapeva di cenere bagnata e di polvere da sparo. Neil Armstrong è stato il primo dei 3 astronauti sull'Apollo 11 a mettere piede sulla Luna, ed è stato anche il primo ad andarsene, è mancato il 25 agosto del 2012. Per il suo necrologio i suoi famigliari hanno usato delle parole che sembrano essere state scritte di suo pugno, “E' stato un eroe schivo che ha servito con onore la Patria”.