Guerini a Sky tg24: 7500 domande da medici militari

Dopo il decreto, in bando per l'assunzione temporanea per un anno di medici e infermieri militari, abbiamo pubblicato il bando e in pochi giorni abbiamo già avuto 7 mila 500 domande. Lavoreremo per inserire questo nuovo personale tra 15 giorni, quindi svolgeremo, nel più breve tempo possibile, tutte le procedure per l'immissione del personale, per la sua selezione. Credo che sia la testimonianza di una grande volontà e di una grande generosità, una volontà di mettersi in gioco per il Paese in questo momento.