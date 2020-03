Guerini a Sky tg24: Misure dure, italiani responsabili

Oggi, è necessario assumere queste misure, è necessario mantenere per il tempo che sarà utile affinché si possano raggiungere risultati migliori. Il nostro auspicio è che i primi dati di ieri possano trovare validazione anche nei giorni successivi, questo si potrà far guardare a un orizzonte più immediato, rispetto ad una graduale ritorno alla normalità. In questo momento, però, la cosa fondamentale è che le misure che sono state previste, per quanto dure, per quanto pesanti, siano seguite in maniera molto precisa e in maniera molto chiara. La risposta degli italiani, da questo punto di vista, è una risposta di grande responsabilità, è una risposta dei cittadini.