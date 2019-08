I legali di Elder chiedono i video delle telecamere della zona

I processi li facciamo in tribunale, quindi non mi chiedete “la vostra strategia... che cosa pensate...” perché non ve lo posso dire. Si è parlato dalle telecamere, dei video. Abbiamo presentato una richiesta ufficiale e l'ha voluta presentare Elder, quindi è sottoscritta da Elder, per l'acquisizione di tutti i video della zona perché noi crediamo che attraverso il video possa essere fatta chiarezza su che cosa sia effettivamente accaduto. La versione che noi abbiamo fornito è quella di una reazione da parte del nostro cliente e confidiamo, ed è per questo che lui stesso ha sottoscritto una richiesta in questo senso, confidiamo che vi sia il video del momento dell'incontro, il video della banca ed eventualmente il video della farmacia dove è accaduto il fatto.