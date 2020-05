Idee per il dopo, a Sky Tg24 il saggista Douglas Murray

Vorrei far notare solo che nel panorama politico sono successe delle cose affascinanti, direi che la prima interessa tutti i nostri Paesi in qualche modo e vale la pena menzionarla perché passa spesso inosservata. È questa, l'Italia, negli ultimi anni, o il mio Paese, la Gran Bretagna e tutti gli Stati europei che mi vengono in mente, parlano da alcuni anni del fatto di non essere uniti, che manchi la fiducia nelle istituzioni politiche, che non ci si fidi degli esperi eccetera. E credo che una cosa che non è stata detta a sufficienza, è quanto questa crisi abbia dimostrato che non è vero o perlomeno che ci siano poche teste calde, ne abbiamo discusso molto. Ed è emerso che quando un dirigente politico eletto, informa la popolazione, di un problema serio come la pandemia, quando gli scienziati e gli esperti appaiono pubblicamente la gente li ascolta.