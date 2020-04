Idee per il dopo, la normalità ai tempi del coronavirus

Il passato è certo, il presente è brevissimo, il futuro dubbioso. Non siamo ancora fuori dall'emergenza sanitaria e siamo dentro la crisi economica che ne è la conseguenza. Abbiamo deciso di partire dalle idee, idee per il dopo. Paul Berman, Ale Cross, Gidal Lixfeld, Gianpiero Petriglieri e Carlo Ratti. La nuova normalità consiste nel mistero, nell'incertezza, nell'ansia e nella paura, ci renderà una società molto più seria. Il new normal non esiste. Penso che il new normal sarà uno stato di consapevolezza amplificata, in cui faremo maggiore affidamento su chi ci circonda. Sono in disaccordo con tutti gli altri, il new normal sarà un salto nel futuro.