Il bollettino della Protezione civile del 14 aprile

Partiamo dai dati di oggi. Ad oggi, il totale delle persone attualmente positive è di 104291 con un incremento di 675 rispetto a ieri. Prosegue il calo della pressione sulle strutture ospedaliere. Ad oggi sono infatti, 3186 pazienti in terapia intensiva, sono 74 in meno rispetto a ieri, e il numero dei pazienti ricoverati con sintomi sono 28011 con una diminuzione di 12 rispetto al numero di ieri. Mentre la maggior parte dei pazienti affetti da coronavirus sono in isolamento domiciliare, senza sintomi o con sintomi lievi sono 73094 il 70% dei pazienti positivi. Il numero dei morti registrato oggi è 602 nuovi deceduti. Il totale dei guariti sale a 37130 il numero dei guariti oggi è 1695 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda le forze in campo, voglio ricordare i nostri volontari. Oggi sono 10598 volontari che si aggiungono alle strutture operative ai Vigili del Fuoco, alle forze armate, le forze di Polizia, al personale sanitario, al personale delle regioni. E a proposito dei nostri volontari, voglio anche ricordare e ringraziare il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli per le belle parole che oggi ha avuto nei confronti dei nostri volontari della protezione civile. Ha definito il nostro volontariato di protezione civile come il cuore pulsante dell'Italia più bella, una risorsa a cui non possiamo rinunciare. È proprio così e lo ringrazio per aver voluto ricordare i nostri volontari. Per quanto riguarda il dato relativo alle somme raccolte sul nostro conto corrente. La cifra cresce ancora una volta oggi, siamo a oltre 122 milioni di euro. 122511065 euro raccolti finora sul nostro conto corrente. Come sapete queste risorse andranno per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e per l'acquisto dei ventilatori. Oggi abbiamo già speso 26 milioni di euro per l'acquisto di DP e ventilatori.