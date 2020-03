Il bollettino della Protezione Civile del 23/03

Partiamo con il dato dei guariti, registriamo 408 guariti, che porta il numero del totale dei guariti a 7 mila 423. Il numero delle persone positive, l'incremento delle persone positive, attualmente positive, è di 3 mila 780. Il totale, attuale, dei positivi è di 50 mila 418, di questi 26 mila 522 sono in isolamento domiciliare, senza sintomi o con sintomi lievi, e 3 mila 204 in terapia intensiva, pari al 6 per cento delle persone positive, il resto sono in ospedale, in reparti ospedalieri ordinari. Purtroppo, oggi, registriamo anche il numero delle vittime di 602 nuovi deceduti.