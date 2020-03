Il bollettino della protezione civile del 27.03

Di cui 50 sono relative a ieri, a causa di una errata contabilizzazione di una Regione. Il totale dei nostri cittadini attualmente positivi e 66.414. di cui il 6 %, cioè 3.732 in terapia intensiva. Ad oggi con il sistema CROSS della Protezione Civile abbiamo trasferito 75 pazienti dalla Lombardia in altre regioni che hanno una maggiore disponibilità di posti in terapia intensiva e possono concorrere a decongestionare la Regione italiana che, come sapete, è quella maggiormente afflitta dalla gravità di questa emergenza. Purtroppo i dati che ci giungono dal nostro Paese ma, in sintesi, da molti altri luoghi del mondo, ci dicono quanto sia globale e quanto sia vasta la crisi sanitaria che stiamo vivendo. È una pandemia senza precedenti che colpisce i Paesi più forti del mondo, che progressivamente stanno adottando le stesse misure che l'Italia ha messo in campo, oramai da qualche tempo.