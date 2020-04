Il bollettino della Protezione Civile del 30 aprile

Per quanto riguarda il bilancio di oggi, oggi registriamo il numero più alto di guariti mai verificatosi dall’inizio della gestione dell'emergenza. Sono 4693 in più rispetto a ieri, per un totale di 75.945. I casi totali oggi, ad oggi, sono 205.463 con un incremento di 1872 rispetto a ieri. Calano notevolmente anche le persone attualmente positive al covid-19, il totale è pari a 101.551. Con una diminuzione di 3106 rispetto a ieri. Di questi 1694 sono in terapia intensiva, 101 in meno rispetto a ieri. 18.149 sono ricoverati con sintomi. 1061 in meno rispetto a ieri. La maggior parte delle persone affette da coronavirus è in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. E sono 81.708 pari all'80% del totale. Per quanto riguarda le vittime oggi registriamo, purtroppo, 285 nuovi deceduti.