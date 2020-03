Il bollettino della Protezione Civile

Diamo lettura bollettino di oggi: il totale dei guariti incrementa di 943 persone e si porta a 6072. Il numero delle persone attualmente positive incrementa di 4821 persone per cui il totale delle persone positive, attualmente positive è di 42681, di queste 22116 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi, 2857 sono in terapia intensiva, il 7% delle persone positive. Il resto sono in ospedale, ricoverati. Purtroppo dobbiamo anche registrare quest'oggi un incremento dei deceduti di 793 nuovi deceduti. Voglio ricordare ancora una volta che noi conteggiamo tutti deceduti e quindi non facciamo distinzioni di deceduti per e con il coronavirus.