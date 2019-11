Il Crossfit ricorda i pompieri morti ad Alessandria

“Fare crossfit significa far parte di qualcosa. Noi crediamo molto nella community, quindi se tre ragazzi che facevano parte di forze dell'ordine in generale amavano fare crossfit a noi piace onorarli così, ricordarli così, con quello che anche loro amavano fare. Sentirci parte di qualcosa, stare insieme, soffrire insieme e diventare ogni giorno persone migliori insieme”. “La differenza tra un allenamento normale e un hero workout sta principalmente nella durezza della struttura dell'allenamento. Gli hero workout sono fatti per ricordare chi ha perso la vita per proteggerci e chi ha perso la vita per servire il proprio Paese”.