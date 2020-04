Il parere di Tridico sui problemi del sito Inps

Abbiamo capito l'enorme esigenza del Paese. Oggi, abbiamo risposto molto bene. Di nuovo, non voglio inserire elementi di causalità, non sono un tecnico e non sono un'autorità competente che dovrà giudicare cosa ha causato cosa, certamente abbiamo avuto delle disfunzioni dovute sicuramente al grande afflusso di utenti che si è precipitato e, allo stesso tempo, a questi attacchi che ieri sono stati nella misura di 30 gigabit al secondo, una dimensione molto grande per pacchetti di 4 milioni. Come dire, è come se milioni di utenti virtuali, allo stesso tempo, si affacciassero al sito.