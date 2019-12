Il pranzo di Natale di Sant'Egidio a Roma

Il Natale di Sant'Egidio inizia già prima del 25 dicembre nei luoghi frequentati dai senzatetto i volontari portano pasti caldi la sera. Cene itineranti come qui a stazione Ostiense, per far sentire anche loro lo spirito natalizio è un mese che si raccolgono regali per Natale si comincia a consultare tutti i ristoratori quelli che vogliono aiutare. Ieri c'erano i cannelloni c'era un bel secondo col pollo, abbiamo stappato insieme lo spumante e poi ognuno ha ricevuto un regalo. La mattina di Natale poi è la volta del pranzo. Qui, nella basilica di Santa Maria in Trastevere si svolge quello più grande, il primo, quello da cui tutto è partito ben 37 anni fa e allora soltanto con una ventina di persone. Le persone ora sono oltre 300 mila in 70 paesi in Italia circa 600 mila in centro città e solo a Roma 18 mila tra qui e altri luoghi di accoglienza. È dal 1982 in effetti, che questo pranzo partendo da Trastevere ha cominciato a contagiare un pò prima Roma poi l'Italia, poi un po' tutto il mondo. Sa in fondo il pranzo di Natale penso sia l'immagine bella di come potrebbe essere la vita. I volontari imbandiscono la tavola, come nella migliore tradizione avendo massima cura per ogni dettaglio. E' un segno d'amore. Amore che riceviamo prima che darlo che poi è il vero senso della condivisione e del volontariato. E poi servono loro stessi gli ospiti poveri senza fissa dimora, rifugiati anziani, tutti, almeno oggi si sentono meno soli. Sono contento di stare questo pranzo lo lo voglio con tutta la voce perché mi sento come in una grande casa. Buon pranzo e buon Natale. Grazie, anche a voi e a tutto il Tg 24.