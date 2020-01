Il presidente Conte collegato con Parmitano

“Lo dico a beneficio di tutti: in 24 ore voi avete 16 albe e 16 tramonti. Sono il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte”. “Signor presidente, benvenuto a bordo della stazione spaziale internazionale, più precisamente nel modulo Columbus, il nostro contributo europeo. In questo momento siamo appena passati sul terminatore, cioè dalla notte al giorno. Abbiamo appena avuto un'alba e siamo proprio sulla costa del Nord America. Stiamo entrando nell'Atlantico in direzione sud-est, verso il sud, verso la costa del Brasile, e poi giù verso il sud dell'Atlantico”.