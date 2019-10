Ilaria Cucchi: dieci anni senza Stefano

Dieci anni fa Stefano moriva. Sei giorni prima, esattamente in questi luoghi, iniziava la fine della sua vita. Dieci anni fa eravamo soli, io e i miei genitori. Con il tempo tante persone si sono unite a noi, non eravamo più soli, ma il più grande ringraziamento va a tutte le persone normali che stasera sono qui, ancora una volta, accanto a noi! Accendiamo una candela in ricordo di Stefano per continuare a far luce sulla verità! Grazie!