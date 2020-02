Incidente Lodi, procura nomina periti per accertamenti

Quel che resta del Frecciarossa 9595 Milano Salerno non è ancora stato rimosso. La linea dell'alta velocità è bloccata tra cancellazioni e ritardi. Un disagio che si riflette da Torino sino a Napoli. L'area è sotto sequestro, il cantiere non ancora allestito. Le gru sono state parcheggiate poco lontano. Per chiarire le responsabilità della tragedia che ha portato alla morte dei due macchinisti, Mario Di Cuonzo e Giuseppe Cicciù, la procura di Lodi ha necessità di svolgere accertamenti irripetibili. I periti sono stati scelti. Nei prossimi giorni lo scambio da cui è scaturito l'incidente sarà smontato, le diverse componenti saranno controllate. Da capire se vi sia stato un malfunzionamento e perché. L'ipotesi da subito sollevata dalla procura è l'errore umano. Lo scambio non si trova in posizione corretta dopo l'intervento della squadra dei cinque operai, ora indagati per disastro ferroviario colposo, omicidio colposo e lesioni. La squadra ha risposto alle domande della procura. In 13 ore nessun colpo di scena. Secondo le indiscrezioni, gli operai sostengono di aver svolto correttamente il loro lavoro. Il fonogramma inviato a Bologna alle 4:45 dà il via libera, ma resta un grande interrogativo. Come è possibile che l'ago dello scambio era invece aperto?