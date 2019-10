Incidente Pioltello, procura: scarsa manutenzione la causa

In questo momento iniziano i minuti più lunghi per i passeggeri a bordo di questo treno, il regionale 10452 partito da Cremona e diretto a Milano. Qui il giunto, che si vede in queste immagini già in pessime condizioni, cede e il treno deraglia. È l'incidente di Pioltello, ricostruito dopo due lunghi anni di indagine, che coinvolge 12 persone tra dirigenti e dipendenti RFI e Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria. 3 morti, 102 feriti che si potevano evitare. Secondo gli inquirenti è stata la cattiva manutenzione a provocare tutto questo. Questo è il pezzo che si è staccato. Su questa ricostruzione ritengo non possano esserci dubbi. Credo che la scienza attuale abbia fornito il massimo del supporto possibile. Quel giunto, ricostruito anche in 3D per cercare la maggior precisione possibile, era in pessime condizioni. Lo avevano segnalato fin dal giugno precedente diversi tecnici, ma l'intervento di manutenzione era stato pianificato per aprile. Non ci si è mai arrivati; l'incidente, infatti, è stato il 25 gennaio 2018. Un problema di costi evidentemente e la volontà di non fermare il traffico per le sole tre ore che sarebbero servite al lavoro di manutenzione. E per tamponare il problema era stata soltanto piazzata una tavoletta di legno sotto il giunto, per evitare che la rotaia sbattesse contro la massicciata. Il Procuratore ha tenuto a specificare che da allora controlli sono stati fatti per garantire la sicurezza sulle tratte. I giunti di vecchio tipo, di vecchio modello, hanno già cominciato a essere sostituiti con questi che vengono chiamati giunti marini. È giusto? Sono dei giunti che hanno una tenuta molto maggiore, tant'è che sono quelli che vengono utilizzati sulle linee dell'alta velocità, che hanno una sollecitazione ovviamente maggiore.