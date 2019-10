Internet compie 30 anni, ecco il primo router del CNR

A margine dei 50 anni di internet abbiamo una piccola chicca interna. Trent'anni fa questo bussolotto lo possiamo chiamare, questo dispositivo, questo è un router o come dicono gli americani rauter, che è stato il primo installato nella sede centrale del CNR per collegare la sede centrale a internet e al resto degli altri istituti a cominciare da Pisa. Giusto per dire quello che voi vedete qui dentro, in termini di memoria sono circa due megabyte, che sono praticamente niente, è una unità, è un epsilon rispetto a quello che di fatto voi avete in un vostro, mediamente un cellulare che ha qualcosa legata, fondamentalmente è da 1000 a 10000 volte più potente, rispetto a quello che c’era qua dentro. Qual era la funzione di questo arnese? La funzione era abbastanza semplice. Il concetto è che quando arrivano i messaggi in un sistema internet, questi messaggi vengono divisi in pacchetti e i pacchetti seguono strade diverse. Questo oggetto aveva dentro sia l' hardware che il software, l'intelligenza, per poter fare l'instradamento dei pacchetti. Cioè i pacchetti che arrivavano da una certa destinazione, da un certo, diciamo, punto di partenza andavano a destinazione. Lui aveva in memoria all'interno una lista che diceva questo: pacchetto va a sinistra, va a Pavia, questo va a Roma e così via. Poi questi pacchetti si ricongiungevano e a questo punto ritornavano, arrivavano al destinatario. Quindi oggettino bello, antico, d'antiquariato, ma, ripeto, è quello, che serve a noi per celebrare i 30 anni di questo arnese nel CNR.