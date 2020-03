ISS, Brusaferro: "Valutiamo nuove misure per la Bergamasca"

Stiamo analizzando insieme alla regione Lombardia, con grande attenzione, l'evoluzione dei nuovi casi nei comuni della cintura bergamasca. E quindi stiamo vedendo in base a dati di incidenza, quindi di nuovi casi accertati o di nuove positività accertatae anche non necessariamente casi sintomatici, e in base a i tassi di riproduzione, agli R0, quelli che noi chiamiamo sostanzialmente questi valori che rendono ragione della diffusione o della trasmissibilità, se volete, dell'infezione, stiamo valutando l'opportunità di fare questo.