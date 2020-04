Iss, Locatelli sui campi estivi

Pochi dubbi che la scelta finale spetti al decisore politico, lo ripeto fino alla nausea ogni volta in cui ho interventi pubblici. Ma altrettanto chiaramente tutti i momenti di aggregazione in qualche misura non certo favoriscono una strategia di contenimento del fenomeno epidemico e di diffusione del virus. In questa prospettiva credo che far confluire in oratori piuttosto che in campi estivi sostanzialmente esponga a questo tipo di rischio, quindi confermo la mia personale posizione.