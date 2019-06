La Giornata degli Oceani a Sky Academy con 80 studenti

Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, anche ai docenti. Benvenuti in questa giornata. Vi presento Marco Cattaneo. Voi siete i nostri supereroi, Io ti vedo che vai in spiaggia, vedi di uno che lancia un sacchetto di plastica in mare e dici: no! Sky si è impegnata perché innanzitutto aboliamo la plastica. Perché questo è il messaggio che cerchiamo di diffondere: che bisogna fare molta attenzione ai mari, all'ambiente nel quale viviamo e a questo meraviglioso pianeta che si chiama terra. Supereroi oggi ci divertiamo. Vi presento Laura Brambilla di Legambiente, Fatele un bell'applauso, più forte. La plastica arriva dal petrolio che è una sostanza comunque presente in natura. Questo prodotto artificiale non ha in natura nessun organismo che è in grado di trasformarla. Dovete afferra arrabbiati, dovete essere i primi a correggere i comportamenti degli adulti. Avete mai sentito parlare del manifesto della generazione blu? Allora dovete ascoltare Oriana. A un certo punto mi sono accorta che la differenza, in questo momento, la fate proprio voi. Abbiamo pensato di stilare 10 punti che ogni bambino deve prendere come impegno. Se ognuno facesse anche una piccolissima cosa, pensate che forza potreste avere tutti insieme. Tutti i bambini del mondo, combattere per la salvaguardia dei nostri mari, dell'ambiente, del pianeta. Ma a prezzi Il mare è prezioso e tutti dobbiamo prendercene cura. E' importante che lo facciano i bambini perché noi siamo giovani ancora, e quindi il futuro dipende anche da noi. Adesso verrete qui gruppo per gruppo a mostrare, illustrare i vostri lavori. Il motto è: salviamo il nostro futuro, perchè se continuiamo così di futuro non ce ne sarà uno. Perfetto. Non è mai abbastanza parlare di ecologia con i bambini perché sono i depositari del nostro e del loro futuro. Un clima di accoglienza festoso che è la cosa più importante che sta a sottolineare questi gli argomenti che, pur se difficili, devono essere trattati in questo modo.