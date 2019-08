Landini su parti sociali: serve far partire gli investimenti

Oggi abbiamo posto il tema degli investimenti perché creare lavoro vuol dire fare investimenti pubblici e privati e abbiamo detto che dentro la legge di stabilità questo deve essere il cambiamento vero, far ripartire gli investimenti! Il secondo tema è far aumentare i salari e rinnovare i contratti e per far aumentare i salari abbiamo detto che c'è bisogno di ridurre la tassazione e abbiamo anche proposto che nei rinnovi dei contratti pubblici e privati, che nei prossimi mesi riguarderanno milioni di persone, dovrebbero essere questi aumenti non tassati in modo da aumentare i salari diretti e aumentare anche i consumi.