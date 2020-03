L'appello di Fontana ai medici in pensione: dateci una mano

Un appello a tutti i medici e tutti gli infermieri che magari sono andati in pensione negli ultimi due anni; a tutti i medici e a tutti gli infermieri che svolgono la loro attività in strutture private; a tutti i medici e a tutti gli infermieri che magari pure essendo specialisti in rianimazione, in pronto soccorso, in questo genere di terapia, svolgono dei lavori, in questo momento, non facenti parte del servizio pubblico. Ecco, io a tutti questi medici, tutti questi infermieri rivolgo veramente un appello di mettersi a disposizione del nostro sistema, dalla nostra struttura per darci una mano in questi giorni. Credo che attraverso la collaborazione di questi professionisti, attraverso la disponibilità di questi professionisti, potremmo dare delle risposte più importanti e potremo anche realizzare quei progetti di cui in questi giorni abbiamo parlato. Perciò esiste anche una e-mail, è: perlalombarida@regione.lombardia.it alla quale i medici, gli infermieri, tutte le persone del mondo della sanità, possono fare riferimento per dichiarare la propria disponibilità.