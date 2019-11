Laurea honoris causa a Samantha Cristoforetti

Che effetto le ha fatto ricevere la Laurea honoris causa in ingegneria aerospaziale, lei che è un astronauta. E' una cosa credo molto prestigiosa, sono onorata in particolare da un ateneo come il Politecnico di Torino che, in particolare in questo ambito, quello dell'ingegneria aerospaziale ha davvero una reputazione eccellente. La tecnologia è fondamentale ovviamente per l'esplorazione spaziale, non potremo nemmeno parlare di esplorazione spaziale senza tecnologia. Il suo rapporto personale con la tecnologia, al di là di quella che serve per andare nello spazio. In realtà tutti abbiamo un rapporto credo molto intenso con la tecnologia al giorno d'oggi anche persone che pensano che non si interessano di tecnologia o che pensano addirittura di non capirne nulla. Comunque, a meno che non vadano a vivere in mezzo alla foresta da eremiti vivono in un mondo che è estremamente tecnologizzato nel bene e nel male. Io personalmente ho un rapporto naturalmente di grande interesse. Io poi ho anche effettivamente studiato ingegneria aerospaziale e quindi è evidente che ho sempre avuto una una passione per le materie e gli aspetti tecnologici però credo che così come raccomando sempre all'ingegnere di non trascurare gli aspetti umanistici, perché sono fondamentali, così però raccomando sempre a chi invece magari ha fatto degli studi umanistici, o comunque non ha una professione legata alla tecnologia, comunque, di non trascurare un minimo di alfabetizzazione anche in questo ambito. Perché siamo tutti circondati, immersi nella tecnologia al giorno d'oggi. Il suo addestramento in questo momento, se sta facendo un addestramento, e quando tornerà nello spazio? Bhè le due cose sono molto legate nel senso che gli astronauti in realtà, se non proprio all'inizio, quando fanno diciamo gli addestramenti introduttivi poi fondamentalmente si addestrano quando poi c'è una missione spaziale. Quindi diversamente dai piloti militari prima facevo la pilota militare. E lì ci si addestra in continuazione perché bisogna mantenere la cosiddetta "proficiency" quindi le proprie capacità in continuazione perché non si sa mai poi quando sono necessarie. Gli astronauti bene o male lo sanno con molto anticipo, quando effettivamente andranno nello spazio allora si fa un addestramento ad hoc. E quando? Io mi auguro, 2022 e volendo tirare fuori una data così dal cappello.