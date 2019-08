Lavoro estivo, studenti in città fra colloqui e paga in nero

Chi non ricorda con nostalgia le estati da studente, quando le vacanze duravano tre mesi? C'è chi però, per scelta o per necessità, trascorre l'estate in città per guadagnare qualche soldo. Soprattutto i giovanissimi, alla prova dei fatti, si scontrano però con un mondo del lavoro che spesso non li vuole. “Ho deciso di rimanere in città per cercare lavoro, per guadagnare qualcosa, metterlo da parte e non chiedere più soldi ai miei genitori”. “Sto lavorando come cameriera in un bar in centro a Milano”. “Ho mandato tanti curriculum in giro. Mi hanno richiamato in due o tre, ma comunque mi hanno detto che non ero adatta per quel lavoro”. “Ho fatto molta fatica. Sono circa due anni che dissemino curriculum ovunque per Milano e con scarsissimi risultati”. “Ho chiesto in gelaterie, in bar”. “L'unica esperienza lavorativa precedente, prima dei 18 anni, quindi da minorenne, è stata all'estero”. “Ho lavorato in un ristorante per degli amici per qualche giorno, pochissimi”. “Tanti ragazzi della mia età non riescono a trovare nulla perché non si riesce a ricadere nei requisiti che vengono richiesti dai datori di lavoro”. “Mi hanno detto che tutti cercavano un lavoro durante tutto l'anno e non durante l'estate”. “Pagano poco, spesso in nero, anzi, quasi sempre in nero. Viene concepito un po' come uno stage, non si viene presi molto sul serio. Orari un po' strani e nessuna sicurezza, nessuna certezza”. “Mi sono arresa, cercherò qualcosa l'anno prossimo. Andrò al mare dalla mia nonna”. Insomma, anche per gli studenti che ci provano trovare un lavoro in città, d'estate, sembra una missione impossibile. Un po' avvantaggiato invece è chi lavora insieme ai genitori. “Lavoro in questa edicola perché è l'edicola di famiglia e do una mano, anche per fare un po' di esperienza lavorativa, e poi magari il papà mi dà anche una mancia per l'estate, per le vacanze”. “Ma senta un po', ma a sta ragazza che lavora qua in edicola, ma solo una mancia a fine mese le dà?” “Una mancia un pochettino abbondante, non è una mancetta cosi. Però lei sa che è meglio dare poco e man mano, non tanto, perché dopo pretendono, tutto lì”.