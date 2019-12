Le previsioni del tempo fino a Santo Stefano

Ben ritrovati. Cieli sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Ultime residue instabilità invece per la giornata odierna sulle aree del Sud Italia con una situazione sicuramente da monitorare per i venti forti, con raffiche fino a 100 km orari sul basso versante tirrenico e mari grossi con onde alte fino a 7 m e mareggiate ovviamente sulle coste esposte prevalentemente del sud della nostra penisola, situazione tirrenica. Invece un'altra situazione sicuramente molto importante, che stiamo monitorando minuto per minuto, è quella di Venezia. Abbiamo una previsione lanciata dal Comune di un'alta marea di 150 cm prevista per le ore 9:40 e sarà possibile un allagamento del 70% del centro storico. Per quanto riguarda l'ultima marea devastante, ve la ricorderete sicuramente, quella del 12 novembre, è stata con 187 cm di alta marea raggiunti. Torniamo sulle nostre grafiche, andiamo a vedere quale sarà la situazione delle prossime ore. Partiamo dal Centro-Nord Italia. Cieli sereni o poco nuvolosi. Non si vedeva da tempo questa situazione. E' tornato il bel tempo praticamente ovunque. Le temperature però, nonostante sia iniziato l'inverno da 24 ore, sono ancora sopra la media del periodo di 5-7 gradi. Abbiamo solo da segnalare qualche instabilità sull'arco alpino e prealpino, con possibili e occasionali annuvolamenti o piovaschi. Bel tempo fino a dopo Natale. Se ne riparla venerdì quando forse, ma ancora è da confermare, arriverà una perturbazione, ma non è niente di sicuro, non è ancora sicuro, è da confermare. Per quanto riguarda il Sud d'Italia, oggi vedete ancora una situazione da tenere sotto controllo perché abbiamo delle piogge e dei temporali, ma soprattutto venti fortissimi e mari grossi con onde altissime su Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna, per poi migliorare nel corso delle prossime 24 ore sia a livello meteorologico che di venti e mari che andranno a calmarsi. Situazione stabile e soleggiata anche qui almeno fino a metà e fine di questa settimana.