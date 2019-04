Legambiente, Treno verde a Milano fino a venerdì

È arrivato a Milano per la sua ultima Tappa, è il TRENOverde di Legambiente Ferrovie dello Stato partito da Palermo, passando per Napoli, Torino, Genova e Roma. 12 tappe per la trentunesima edizione della campagna realizzata con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente per sensibilizzare e raccontare la mobilità sostenibile. TRENOverde 2019 è dedicata alla mobilità sostenibile. L'iniziativa è servita di nuovo a monitorare l'inquinamento atmosferico nelle città italiane e purtroppo anche il 2019 si apre con diverse città che già oggi hanno superato i limiti per le polveri sottili, ma dall'altro ha portato anche proposte concrete. Per cui ha raccontato come oggi è possibile incidere, in maniera radicale, su uno dei settori che maggiormente inquina l'aria delle nostre città, che è quello dei trasporti. Come? Si fa attraverso una nuova mobilità pubblica, Si va attraverso nuovi spazi per le biciclette e per i pedoni, si fa attraverso anche la micromobilità elettrica e quindi i mezzi integrati. Una mobilità più complessa, ma sicuramente più utile ed efficace. Un impegno concreto da parte delle Amministrazioni coinvolte che hanno firmato il manifesto per una mobilità a zero emissione. È un progetto che vede in prima linea Ferrovie dello Stato. Negli ultimi anni abbiamo anche introdotto un nuovo progetto che si chiama Smart Energy Management, che ha come obiettivo quello di domotizzare i consumi, quindi avremo la possibilità dal posto centrale, per esempio a Milano di Greco Pirelli, di regolare i consumi e quindi l'utilizzo delle risorse. Un esempio concreto. Questa iniziativa consentirà, per esempio in orari notturni, dove il traffico, quindi sulle banchine non ci sono più pendolari, di abbassare o addirittura spegnere l’illuminazione e quindi consentire un risparmio energetico,