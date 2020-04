Liberazione, Raggi: ricordare il valore della comunità

Sicuramente un 25 aprile molto particolare, proprio in un momento come questo dobbiamo essere uniti, dobbiamo ricordare il valore di essere una comunità che in questo momento sta soffrendo, ma che celebra e ricorda dei momenti importanti e fondamentali per la nostra storia e per la nostra stessa identità. Quindi il 25 aprile di liberazione, è comunque un momento che dobbiamo celebrare che non dobbiamo dimenticare. Oggi, stavamo commentando prima, manca la comunità presente in piazza, ma c'è, si sente, siamo qui tutti e sicuramente l'anno prossimo torneremo a riempire la piazza e forse lo faremo con ancora più partecipazione. perchè in questo momento ci stiamo rendendo tutti conto di quanto la libertà sia un bene prezioso, per una cosa così diversa che ci sta tenendo imprigionati nelle nostre case abbiamo tutti bisogno di tornare invece nelle piazze a sentirci parte unita, integrante di un Paese.